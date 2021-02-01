الدمام 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسحصلت أمانة الشرقية اليوم شهادة تجديد نظام إدارة الجودة الأيـزو (ISO 9001:2015) حتى عام 2022م .وأوضح معالي المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذا الإنجاز في الحصول على تجديد شهادة "الأيزو"، يأتي في ظل التطوير المستمر لأنظمة الأمانة الرقمية، ونتيجة الاستدامة والامتثال بتطبيق الإجراءات الخاصة بسياسة الجودة بجميع المهام بالإدارة وفي العديد من خدمات نظم المعلومات الجغرافية المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي.وبين الجبير أن هذه الجهود تسهم في الارتقاء في تقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي وأتمته الإجراءات لتحسين جودة الحياة والتي تعد أذرعًا تنفيذية للبرنامج الوطني لرؤية المملكة 2030, وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة لتطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية وتحقيق رضا المواطنين.// انتهى //16:43ت م0141