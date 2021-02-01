القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وبحث معه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمتين وذلك قبل أن يرأسا معًا الاجتماع الموسع للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الأفريقي.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم بأن "أبو الغيط" و"فقيه" استعرضا مسار متابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية الأفريقية الأخيرة التي عقدت عام 2016 بمالابو في غينيا الاستوائية وخطط العمل المشتركة المنبثقة عنها، وذلك تمهيدًا لالتئام القمة العربية الأفريقية القادمة، التي ستكون الخامسة من نوعها بين ملوك ورؤساء دول وحكومات الجانبين، والمقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.وأوضح البيان أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين المنظمتين في سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، سواء في مساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو في السودان لدعم عملية الانتقال السياسي وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة في جهودها للتعافي الاقتصادي، أو في الصومال من خلال تكثيف الدعم العربي والأفريقي للحكومة الفيدرالية ومساعدتها في جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة.وأشار البيان إلى أن أبو الغيط وفقيه ناقشا أيضًا عددًا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، من بينها الأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا والحاجة إلى الحيلولة دون تصاعدها وحلها بالطرق السلمية وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه ويحترم حقه في بسط سلطته وإدارته عليها، وكذا المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيدًا عن الإجراءات أحادية الجانب وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان.// انتهى //16:50ت م0143