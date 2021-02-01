بغداد 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.73% , متوقفا عند 487.68 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 11 شركة, وانخفاض أسهم 7 أخرى, فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3,284,063,637 سهمًا, بقيمة 2,117,142,631 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 509 صفقات, شملت 31 شركة مساهمة ,من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:53ت م0145