الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسوقع مكتب التربية العربي لدول الخليج، والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك, كون مكتب التربية العربي لدول الخليج منظمة تربوية تسعى إلى دعم التعاون والتنسيق والتكامل، وتقديم العون والمشورة ونقل ممارساتها وخبراتها التربوية المتميزة لتلبية احتياجات مجتمع المعرفة وتطوير قيم المواطنة بين الدول الأعضاء، حيث إن الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي منظمة دولية تعاونية مستقلة تضم مؤسسات للبحوث الوطنية، ووكالات البحوث الحكومية، وباحثين ومحللين يعملون في بحث التعليم وفهمه وتطويره في جميع أنحاء العالم .ويتشارك المكتب والجمعية أهدافاً عامة لتلبية احتياجات مجتمع المعرفة وتطوير قيم المواطنة في دول الخليج ، حيث يستخدم المكتب خبرته في تنظيم الاجتماعات لحشد شبكته من صانعي القرار في المنطقة من أجل العمل جنباً إلى جنبٍ مع الجمعية لتعزيز أهداف أجندة التنمية المستدامة (الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة) والتعليم لسنة 2030، وكذلك مبادئ صياغة السياسات القائمة على الأدلة وأهمية إحصاءات التعليم للتنمية المستدامة الوطنية.كما سيكثف الطرفان الجهود المبذولة لرسم خريطة للاحتياجات في الدول العربية لبناء القدرة على رصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة – التعليم حتى عام 2030، بما في ذلك تكييف برامج تنمية القدرات الحالية وتوسيع نطاقها. وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز قياس نتائج التعلم وجودة التعليم في المنطقة بالتعاون مع الأطراف المعنية. وسيدعم الطرفان على وجه الخصوص المبادرات العالمية والإقليمية الرامية إلى وضع مقياس عالمي لتيسير إمكانية مقارنة بيانات التحصيل العلمي.// انتهى //17:41ت م0153