جدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستطلق جامعة الملك عبدالعزيز، بعد غدٍ، فعاليات أسبوع البحث العلمي الثالث عشر، الذي يتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات الاختراع، وتسليم جوائز النشر العلمي والاستشهاد بالبحوث، وأفضل باحث ، بالإضافة إلى أفضل كلية، وأفضل مركز بحثي، وأفضل طالب دراسات عليا ومبتعث .وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أحمد الغامدي، أنه سيقدم خلال فعاليات الأسبوع سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات بمشاركة خبراء متخصصين ودوليين لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تدلل على العمل الذي تنتهجه الجامعة التي حصلت على المركز الـ 42 عالمياً في تصنيفUS News العالمي، والمركز الأول عربياً، فيما حققت مراكز متقدمة في قارة آسيا، في تصنيفات شنغهاي Shanghai، والتايمز Times ويو إس نيوز US News ووكيو إس QS .// انتهى //17:42ت م0154