القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسنظمت جامعة الدول العربية "القطاع الاجتماعي" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا على مستوى الخبراء بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال مكتبها الإقليمي لدى مصر والجامعة العربية، وذلك لمناقشة الصيغة النهائية من مشروع خطة عمل "الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية".وأوضحت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح عقب بداية الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين أن هذه الإستراتيجية اقترحت 6 ركائز توجيهية لخلق بيئة محفزة لدعم وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدول العربية إلى خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية، وأن مشروع خطة عمل هذه الإستراتيجية يهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها على المستوى الإقليمي، وتُحدد خطة العمل الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها على المستوى الإقليمي.وأشارت "أبو غزالة" إلى أن الخطة تقترح أنشطة مهمة في المجالات الرئيسية ذات الأولوية من إتاحة خدمات الصحة العامة ذات الجودة، وبدون تمييز، للاجئين والنازحين بما يتماشى مع المعايير الدولية، والسياقات الخاصة لكل دولة، إضافة إلى مؤشرات رئيسية ومخرجات تهدف إلى دعم البيئة التشريعية، والسياسية، والتنظيمية، التي تعزز التغطية الصحية الشاملة للاجئين وملتمسي اللجوء وكذلك الاستجابة ومعالجة أوجه الاحتياجات لديهم.ونوهت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية إلى أنه سيتم رفع مشروع خطة عمل هذه الإستراتيجية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي مارس 2021، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (4) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (52) مايو 2019، والذي اعتمد بموجبه "الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية"، كما نص القرار على الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعداد مشروع خطة عمل وبرنامج تنفيذي لهذه الإستراتيجية.// انتهى //17:50ت م0155