الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساستقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، بالقصر الرئاسي اليوم، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن ياسر العطا .وأطلع الفريق الركن ياسر العطا الرئيس الجيبوتي، على تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا ورؤية السودان في هذا الجانب، إضافة إلى الأوضاع السياسية بالسودان ، وقدرة بلاده على تجاوز جميع تحديات المرحلة الانتقالية بما يحقق السلام والاستقرار عبر التوافق بين جميع المكونات السياسية بالبلاد.// انتهى //17:52ت م0157