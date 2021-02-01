سياسي / الرئيس الجيبوتي يستقبل عضو مجلس السيادة السوداني
الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس
الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس
استقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، بالقصر الرئاسي اليوم، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن ياسر العطا .
وأطلع الفريق الركن ياسر العطا الرئيس الجيبوتي، على تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا ورؤية السودان في هذا الجانب، إضافة إلى الأوضاع السياسية بالسودان ، وقدرة بلاده على تجاوز جميع تحديات المرحلة الانتقالية بما يحقق السلام والاستقرار عبر التوافق بين جميع المكونات السياسية بالبلاد.
// انتهى //
17:52ت م
0157