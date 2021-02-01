الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي التي تزور مملكة البحرين حاليا، برئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الدكتور هاشم حسين.وجرى خلال اللقاء الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين الذي تَحدد له مبلغ 300 مليون دولار ، إضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.كما تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة التعاون في وضع الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والقانون المنظم لها، بالإضافة إلى بحث الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتوفير التمويل لتنفيذ هذه البرامج.// انتهى //17:54ت م0159