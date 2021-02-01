الرباط 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم في الرباط، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الأمن فرانسوا بيا.وبحثا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تطرقا إلى التحديات الأمنية في المنطقة والقارة الأفريقية، وخاصة ما يتعلق بالخطر الإرهابي.// انتهى //17:57ت م0160