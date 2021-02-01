جدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسدشن مدير التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم, ورشة العمل التي أقامتها الشؤون التعليمية -عن بُعد- بعنوان "إدارة عمليات التعليم عن بعد ومعالجة الفاقد التعليمي".واستهلت ورشة العمل بمحور الانتظام المدرسي استعرض فيها إجراءات مكاتب التعليم في توفير الانتظام والاستقرار في مدارس المكاتب وآليات المتابعة لعناصر العملية التعليمية، وسلطت الجلسة الثانية الضوء على الأداء التعليمي ودور مكاتب التعليم في متابعته إلى جانب التحصيل الدراسي ومعالجة الفاقد التعليمي.كما استعرضت الجلسة الثالثة محور الأداء الإشرافي من خلال سرد آليات مكاتب التعليم والإشراف التربوي في متابعة الأداء الإشرافي وتطوير أدواته، فيما حملت رابع جلسات ورشة عنوان "محور التقويم الإلكتروني ودور مكاتب التعليم في ضبط أعمال التقويم".// انتهى //18:16ت م0165