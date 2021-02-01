القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية لاستعادة الاستقرار في جميع دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات الأوطان.ودعا الرئيس المصري خلال مشاركته اليوم عبر تقنية الفيديو في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري" بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة، المشاركين جميعاً إلى التعاون والوقوف صفاً واحداً لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.ونوه الرئيس المصري بأهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.من جانبهم شدد المشاركون في المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية.// انتهى //18:23ت م0166