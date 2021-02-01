القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأدان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي نفذته عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.وأكد البرلمان في بيان له اليوم تضامنه ووقوفه مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والضالة التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار.//انتهى//18:23ت م0167