نيامي 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسبدأت في النيجر حملة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير المقبل، وذلك بعدما أجازت المحكمة الدستورية نتائج الجولة الأولى، التي تقدم فيها مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم .ووفق ما ينص عليه القانون الانتخابي النيجري، أن الحملة الدعائية ستتواصل إلى 19 من فبراير، وكل من بازوم والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان سيخوضان الانتخابات الرئاسية .وستجرى عملية الاقتراع في 26 ألف مكتب تصويت في عموم البلاد، عبر 16 دائرة انتخابية.// انتهى //18:56ت م0187