جنيف 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق01 فبراير 2021 م واسأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها تجاه الأوضاع في ميانمار، بعد إقالة الحكومة المدنية والاحتجاز التعسفي لعشرات القادة اليوم من قبل الجيش في ميانمار، داعية القيادة العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وعدم استخدام القوة المفرطة.وحثت المجتمع الدولي على التضامن مع شعب ميانمار واتخاذ خطوات لمنع انهيار المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في ميانمار خلال انتقالها من الحكم العسكري.// انتهى //19:25ت م0192