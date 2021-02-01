تونس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسوقعت تونس اليوم، اتفاقًا مع بريطانيا، يهدف إلى تطوير الصناعات في مجال الأدوية.وأوضح مدير عام معهد باستور في تونس الهاشمي الوزير، أن الاتفاق يرمي إلى إنتاج التلاقيح وصناعة الأدوية مثل أدوية علاج السرطان والأدوية الكيميائية التي تعتمد على تقنية البيوتكنولوجيا.وأضاف أن الاتفاق يتضمن برنامجًا متوسط الأمد وبعيد الأمد تموله وتشرف عليه بريطانيا من أجل تصدير الصناعات البيوتكنولوجية إلى قارة أفريقيا.// انتهى //19:28ت م0193