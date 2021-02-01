الجزائر 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما تماثل 196 للشفاء.وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورارخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 107122 حالة من بينها 235 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 73152 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 2888 حالة.وأضاف أن 33 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة، مشيراً إلى أن 24 محافظة من مجموع 48، لم تسجل بها أي حالة.// انتهى //19:30ت م0194