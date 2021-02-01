المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسكثفت لجنة متابعة ورصد الإجراءات الاحترازية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمسجد النبوي متابعة كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالمسجد النبوي.وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي, أنه تم العمل على خطة تعزيز الإجراءات تتضمنها حملة توعوية للزوار والمصلين وإجراءات الزامية ميدانية, وتتضمن الخطة تنظيم المصليات والممرات والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وفق الإجراءات الوقائية والاستفادة من المساحات المتاحة, وتنظيم حلقة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتداعيات فيروس كورونا كوفيد - 19.وأكد الأيوبي أن وكالة شؤون المسجد النبوي تدعو جميع الزوار والمصلين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد ولبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وعدم التزاحم أو التجمع وإحضار السجادة الخاصة وعدم اصطحاب صغار السن وغسل اليدين وتعقيمها باستمرار.// انتهى //19:43ت م0196