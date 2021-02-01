القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مناقشة الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات الأفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة السمراء.// انتهى //19:52ت م0199