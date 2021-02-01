واشنطن 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، التزامها بالعمل مع شركائها العالميين - بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص - لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر، متطلعةً إلى العمل الجماعي من أجل دمج تدابير مكافحة الاتجار بالبشر بشكل أفضل في قائمة الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي.وقالت في بيان اليوم، بمناسبة اليوم الوطني للحرية: إن العالم يشهد استغلال ما يقدر بـ 24.9 مليون فرد حول العالم من قبل المتاجرين بالبشر، فيما تكافح أمتنا للتغلب على عواقب كلٍ من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وحملات القمع التي تلت ذلك ضد المحررين حديثًا وأحفادهم.وشددت الخارجية الأمريكية على أنها ستبذل كل ما في وسعها لتنشيط التزاماتها، وتعزيز الجهود لمعالجة هذه القضايا على الصعيد العالمي، مؤكدةً أنها ستضمن أن تتصدى سياساتها وبرامجها لجميع أشكال الاتجار بالبشر.// انتهى //19:59ت م0201