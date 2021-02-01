تبوك 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم سير العمل في بلدية محافظة البدع‬، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها مؤخراً لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.واجتمع الأمين برئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد ومنسوبيها، لتناول ومناقشة موضوعات ذات علاقة بالعمل البلدي، داعياً إلى أهمية بذل الجهود التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان وأهالي المحافظة.// انتهى //21:01ت م0206