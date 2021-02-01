السيح 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستقيم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض غداً ، أمسية ثقافية "عن بعد" تحت عنوان (الأبعاد الثقافية في التعليم عن بعد)، وذلك في تمام الثامنة مساءً عبر برنامج "زووم"، من مقر اللجنة في مدينة السيح.وأوضح أمين عام اللجنة عبداللطيف بن محمد المهيني، أن الأمسية تتناول عدة محاور، منها التطبيق الواقعي للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، والبعد التاريخي للتعليم عن بعد، وجهود المملكة في التعليم عن بعد، وكيفية الاستفادة من التعليم عن بعد، والتحديات للتعليم عن بعد، وإيجابيات التعليم عن بعد، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميين من عدد من الجامعات بالمملكة وعدد من مسؤولي تعليم الخرج.وأشار إلى أن الأمسية تأتي ضمن سلسلة المناشط الثقافية والأدبية التي تقيمها اللجنة، الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي وإثراء المعرفة في مدن ومراكز وقرى الخرج.// انتهى //21:20ت م0210