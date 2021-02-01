الرباط 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 471438.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8287، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 450052.وأضافت الوزارة أن عملية التطعيم ضد الفيروس التي أطلقت الخميس الماضي، استفاد منها حالياً 200081 شخصاً.// انتهى //21:21ت م0211