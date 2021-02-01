ظهران الجنوب 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م واسصرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //21:28ت م0213