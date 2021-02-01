أبوجا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واستعهد رئيس أركان الدفاع النيجيري اللواء لاكي إيرابور بالقضاء على جماعة "بوكو حرام" الإرهابية التي قتلت أكثر من 36 ألف شخص وتنشط في عدة مناطق في البلاد.وقال قائد الجيش خلال اجتماع القيادة مع قوات الأمن في بلدة مايدوجوري بمحافظة بورنو شمال شرقي البلاد اليوم، إن "التغييرات الحديثة التي سيتم إجراؤها من شأنها تضييق الخناق على جماعة بوكو حرام الإرهابية ".من جانبه حث حاكم محافظة بورنو باباغانا زولوم على "التعاون بقوة مع جيوش تشاد والكاميرون والنيجر والدول المجاورة للتخلص من بوكو حرام الإرهابية".ودعا الجيش إلى "الاستمرار في مكافحة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم، عبر إغلاق جميع الطرق ومنعهم من الانتقال من منطقة إلى أخرى".// انتهى //21:28ت م0214