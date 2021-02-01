أديس أبابا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسأجرى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي اليوم، مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيس.واتفق الطرفان وفق تصريحات لمفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، على ضرورة توثيق التعاون بين المنظمتين الأفريقية والأممية لدعم الحل السياسي في ليبيا وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر برلين.كما دعا الطرفان إلى ضرورة تفادي "تعدد المسارات لتسوية الأزمة الليبية ".// انتهى //21:58ت م0218