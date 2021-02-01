إسلام آباد 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسوافق مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم بالغالبية على مشروع قانون يقضي بتدريس اللغة العربية في جميع مدارس باكستان إلزاماً.وينص مشروع القانون على أنه سيتم تدريس اللغة العربية في المدارس من الصف الأول إلى الصف الخامس، بينما سيتم تدريس قواعد اللغة العربية من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، وسيتم تطبيق المشروع في المدارس فعلياً في غضون ستة أشهر بالتنسيق مع وزارة التعليم.// انتهى //22:04ت م0220