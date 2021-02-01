الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسحقق فريق انكورا السعودي للبولو بقيادة خالد العمران وريان العجاجي، لقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو بعد فوزه اليوم على فريق أبو ظبي بنتيجة 6/5، وذلك في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت بنادي غنتوت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وشارك رئيس الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان في تتويج الفائزين بعد المباراة، إلى جانب نائب رئيس نادي غنتوت سعيد المنصوري، وأمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي عارف العواني ومدير عام نادي غنتوت زايد الزعابي حيث انطلقت البطولة الأسبوع الماضي بمشاركة 6 فرق.وهنأ زيدان فريق انكورا السعودي بتحقيق لقب البطولة، والمستوى الذي قدمه الفريق أمام لاعبين على مستوى عالي من الاحترافية، منوهاً في هذا الصدد بالدعم والاهتمام الذي يتلقاه القطاع الرياضي عموماً من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.وبيّن أن الاتحاد السعودي للبولو يسير وفق خطته بنشر اللعبة في المملكة، بعد انطلاق بطولاته المحلية ومشاركاته الخارجية .// انتهى //22:14ت م0221