الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسوجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، بضرورة تحميل تطبيق (توكلنا) لجميع رواد منشآتها التدريبية ومنسوبيها، المتمثلة في الكليات التقنية (بنين - بنات)، والمعاهد الصناعية الثانوية، ولزوم التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الجميع.// انتهى //22:21ت م0222