صبيا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم، عبر القنوات التعليمية المتاحة عن بعد، فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني في جميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة صبيا، الهادفة إلى توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم وتنمية ميولهم وتوجهيها، بما يتناسب مع سماتهم الشخصية وميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.وأوضح المتحدث الرسمي بالإدارة إبراهيم الحازمي أن البرنامج يساعد الطلاب على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباتها الذاتية والمكتبية وتنمية اتجاه الإيجابية نحو بعض الأعمال أو المهن، وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية.وبين أن البرنامج يأتي ضمن أهداف وزارة التعليم في تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، بتحسين نواتج التعلم، وتهيئة الطلاب والطالبات مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل.// انتهى//22:21ت م0223