الرباط 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الإمام البخاري الدولي للأبحاث العلمية بجمهورية أوزباكستان اليوم افتراضياً على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في المجال الثقافي، في إطار برنامج الاحتفال بمدينة بخارى عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي عن المنطقة الآسيوية لعام 2020.وتنص المذكرة التي وقع عليها كل من المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، ومدير مركز الإمام البخاري الدولي بأوزباكستان الدكتور شاه واصل زيادوف، على التعاون بين الجانبين في مجالات التراث والنشر الرقمي، وترميم المخطوطات وتحقيقها والتعريف بها، إضافة إلى التعاون في تنظيم الندوات الدولية في الفكر والفلسفة والتراث الإسلامي.// انتهى //22:44ت م0226