الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الـ ١٩ لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ٤ لقاءات .ويستضيف الخليج على ملعبه بسيهات نظيره الثقبة، ويلتقي الجيل والدرعية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، ويتواجه الحزم والفيحاء على ملعب الأول بالرس ، ويحل نجران ضيفاً على أحد في المدينة المنورة .// انتهى //23:05ت م0233