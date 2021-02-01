رياضي / ٤ لقاءات غداً في انطلاق الجولة ١٩ لدوري الدرجة الأولى
الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس
الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس
تنطلق غداً منافسات الجولة الـ ١٩ لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ٤ لقاءات .
ويستضيف الخليج على ملعبه بسيهات نظيره الثقبة، ويلتقي الجيل والدرعية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، ويتواجه الحزم والفيحاء على ملعب الأول بالرس ، ويحل نجران ضيفاً على أحد في المدينة المنورة .
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23:05ت م
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