القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 9ر11% بما يعادل 9ر2 مليار دولار، لتصل إلى 1ر27 مليار دولار خلال المدة من يناير وحتى نوفمبر عام 2020 م، مقارنة بـ 2ر24 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019 م.وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت ارتفاعاً شهرياً خلال نوفمبر عام 2020 م بنسبة 9ر27% بما يعادل 7ر568 مليون دولار لتصل إلى 6ر2 مليار دولار، كما سجلت زيادة بمقدار 9ر262 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.// انتهى //23:36ت م0234