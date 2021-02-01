الأمم المتحدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسرحبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية في جنوب السودان بالتطورات نحو إنشاء آليات العدالة الانتقالية التي طال انتظارها للتصدي للانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع، على النحو المطلوب بموجب اتفاق السلام لعام 2018.وأوضحت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا في بيان لها اليوم، أنه بعد أكثر من عامين من التأخير اتخذت الحكومة أخيراً الخطوات الأولى لبدء تدابير العدالة الانتقالية الرئيسة لمعالجة تركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان.ودعت سوكا، حكومة جنوب السودان إلى ترجمة الخطاب السياسي إلى نتائج ملموسة وحقيقية للحفاظ على المصداقية، إلى جانب إنجاز عمليات إعادة تشكيل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، التي من شأنها سن التشريعات المحلية لإنشاء آليات العدالة الانتقالية الثلاث بموجب اتفاق 2018.// انتهى //23:40ت م0236