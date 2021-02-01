سياسي / رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرحب بانعقاد منتدى الحوار الليبي بجنيف
الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس
أديس أبابا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس
رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فقي اليوم، بانعقاد منتدى الحوار الليبي في جنيف لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة.
وأشاد بشفافية تعيينات المترشحين للعمل في حكومة انتقالية موحدة، مجدداً التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بدعم الشعب الليبي في طريقه نحو السلام والمصالحة و إعادة الإعمار.
// انتهى //
23:45ت م
0238