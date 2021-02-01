أديس أبابا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فقي اليوم، بانعقاد منتدى الحوار الليبي في جنيف لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة.وأشاد بشفافية تعيينات المترشحين للعمل في حكومة انتقالية موحدة، مجدداً التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بدعم الشعب الليبي في طريقه نحو السلام والمصالحة و إعادة الإعمار.// انتهى //23:45ت م0238