واشنطن 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 112,772 إصابة مؤكدة و 1,920 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 26,034,475 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 439,955 حالةً.// انتهى //23:52ت م0239