بانجول 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسالتقى فخامة رئيس جمهورية غامبيا ادما بارو في العاصمة بانجول اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى غامبيا فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله.وشكر فخامة الرئيس الغامبي، المملكة قيادةً وشعباً على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده.كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.// انتهى //00:01ت م0241