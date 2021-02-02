عمّان 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسالتقى وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة اليوم بوكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي، التي تزور عمّان حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الأردن و"الإسكوا" والجهود المشتركة للوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهم المبادرات التي تتبناها الإسكوا لدعم الجهود التنموية في الدول الأعضاء.// انتهى //00:17ت م0244