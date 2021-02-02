واشنطن 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 59.62 نقطة، أو 1.61 في المئة ليغلق عند 3773.86 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 332.71 نقطة، أو 2.55 في المئة، إلى 13403.40 نقطة.وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 229.29 نقطة، أو 0.76 في المئة، إلى 30211.91 نقطة.// انتهى //00:24ت م0245