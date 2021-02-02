تبوك 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م واسأعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك عن آلية استقبال الشكاوى والمقترحات والمطالبات لعملائها في المنطقة.وخصصت الشركة الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء في كل أسبوع، موعدًا لاستقبال المراجعين بمبنى الخدمات .وأوضح مدير عام خدمات المياه بتبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن الإدارة تسعد باستقبال الجميع، والاستماع إلى احتياجاتهم وتسهيل الصعوبات التي تعترض تلبية مطالبهم لتوفير الخدمات لإيصال المياه لهم، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى للالتقاء بشكل مباشر مع جميع العملاء والمشتركين، والاستماع إلى مطالبهم والأخذ بملاحظاتهم؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة لإجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.// انتهى //00:45ت م0247