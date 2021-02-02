القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واساتفقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي على أهمية الاستمرار في تطوير علاقات التعاون لخدمة الأهداف العليا المشتركة للمنظمتين.وأوضح البيان الختامي المشترك الصادر عن الجانبين في ختام الاجتماع التاسع الذي عُقِدَ بينهما اليوم برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، أنهما بحثا الخطط والبرامج المشتركة، التي تهدف إلى دفع النشاط والعمل التكاملي بين الجانبين العربي والأفريقي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي، وتطلعا إلى انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بالرياض.وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفاقا على أهمية تكثيف العمل لمساندة الأطراف في ليبيا على استكمال مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية بجوانبها كافة، ودعم السودان على الإتمام الناجح لعملية انتقاله السياسي، والوقوف مع الصومال لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد، كما اتُفق على عقد الاجتماع العاشر للتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي خلال عام 2022 في أديس أبابا.// انتهى //01:19ت م0250