جيزان 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستبدأ الإدارة العامة للمياه بمنطقة جازان يوم غد، استقبال المراجعين وفقا للجدول الزمني من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا لاستقبال المراجعين.وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن تحديد هذا الموعد لاستقبال المراجعين يأتي بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة مطالبهم، وتطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.// انتهى //01:22ت م0251