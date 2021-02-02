المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله -، تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //05:07ت م0253