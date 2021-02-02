الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك وولي العهد يعزيان رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته ووفاة وزيري الخارجية والنقل.برعاية الملك.. ملتقى علمي لإثراء رحلة الحاج والمعتمر.إطلاق اسم «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية» على مجمع مستشفيات المدينة المنورة."قطان" ينقل تحيات القيادة إلى رئيس الكونغو.إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل 10 فبراير.دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.المملكة والكونغو الديموقراطية توقعان اتفاقية عامة للتعاون.تفويج أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍ.بدعم من المملكة.. افتتاح مركز صحي للأونروا في العقبة الأردنية.إتاحة منصة «أبشر» لمواطني التعاون الخليجي.آل الشيخ لعلماء اليمن: دوركم مهم للحفاظ على هوية الشعب اليمني من التجريف الحوثي.رئيس قيرغيزيا: أبوابنا مفتوحة لـ «ندوة الشباب الإسلامي».ابتسام الشهري لـ«الرياض»: التعليم يهيئ الطلبة لسوق العمل باكراً.تسجيل 255 إصابة كورونا وتعافي 266 حالة.. وارتفاع الحالات الحرجة.أكثر من 18 ألف مخالف للإجراءات الاحترازية في أسبوع.دعم خليجي للعراق.السودان: تسليم قائمة مرشحي الحكومة الجديدة.// يتبع //06:19ت م0003