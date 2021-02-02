وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (رهان الوعي) : منذ ظهور جائحة كورونا في المملكة، والحكومة تتعامل معها كما ينبغي، واضعة في الاعتبار أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ممنوع المساس به أو الاقتراب منه، أو الرهان عليه، وفي كل مرحلة من مراحل الجائحة، كانت المملكة مضرباً للأمثال في العمل الجاد والسريع والمتقن، والقدرة على استباق الأحداث باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أفراد المجتمع من هذا الوباء، وهو ما كان محل تقدير المنظمات الدولية التي رأت أن المملكة تفوقت على دول العالم الأول في محاصرة الفيروس والتغلب عليه.وأضافت : رغم أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أعداد المصابين بالوباء خلال الأيام الماضية، إلا أن المملكة لم تنتظر أو تتردد لحظة واحدة في إطلاق حملة شملت كل المناطق، وأشركت فيها مؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات ووزارات ووسائل إعلام، تدعو فيها إلى ضرورة التقيد التام باحترازات كورونا، والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات في مواجهة الوباء في موجته الأولى.وتابعت : جاء حديث وزير الصحة في هذا الصدد صريحاً وشفافاً، حمل رسالة عاجلة إلى أفراد المجتمع، بأن هناك تراجعاً ما في درجة التقيد بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء، وعلى كل من يشعر في نفسه بهذا التراجع، عليه أن يُعيد حساباته، ويعود سريعاً إلى ما كان عليه، ولم يشأ وزير الصحة في حديثه أن يُربك المجتمع بخطر بالغ قادم لا محالة، كما لم يشأ أن ينشر الأمل بأن الوباء إلى زوال، وجاء كلامه متوازناً بين "الأمل" في إمكانية تجاوز الصعاب خلال المرحلة المقبلة، وبين "التحذير" من أن الموجة الثانية ليست بعيدة عن المملكة، في الوقت نفسه راهن على وعي المواطن والمقيم، وأكد أن المملكة تستطيع أن تتخطى الصعاب إن التزم الجميع بالاحترازات التي لطالما شددت عليها وزارة الصحة، وأتت بنتائج ممتازة في الشهور الماضية.وختمت : أن حملة التأهب والاستعداد الحالية لمواجهة "كورونا" على شموليتها وما تضمنته من إجراءات جديدة ومُشددة عند الدخول إلى المؤسسات الحكومية والخاصة وأسواق النفع العام، تعكس ثقل المملكة وما تتمتع به من خبرات وإمكانات استثنائية، تدفعها إلى التفاعل السريع والنموذجي مع أي سلبيات قد تظهر هنا أو هناك، وعلاجها قبل أن تستفحل وتخرج عن السيطرة، ومثل هذه الآلية تبعث على الاطمئنان، وتعزز ثقة المواطن والمقيم في الأداء الحكومي النابع من حس وطني وإنساني، في مواجهة أخطر أزمة صحية يعيشها العالم في العصر الحديث.// يتبع //06:19ت م0004