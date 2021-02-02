سياسي / مقتل شخصين برصاص مليشيا الحوثي بمنطقة المسحر في محافظة البيضاء
الثلاثاء 1442/6/20 هـ الموافق 2021/02/02 م واس
البيضاء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس
قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" :إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن، قتلا الليلة الماضية برصاص أحد عناصر مليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
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