البيضاء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسقُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" :إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن‏، قتلا الليلة الماضية برصاص أحد عناصر مليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.// انتهى //09:10ت م0012