القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة ليكون بمثابة آلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري على أهمية العمل الجماعي العربي لاستعادة الاستقرار في جميع دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية بهدف صناعة الفوضى للسيطرة على مقدرات أوطاننا.وسلطت الضوء على لقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وتأكيده على الاعتزاز بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات وخصوصا في مجال قوات حفظ السلام.وأشارت الصحف إلى بدء عملية انتخاب الحكومة الليبية الانتقالية بعقد جلسات استماع لـ45 مرشحا في جنيف لاختيار رئيس وزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقودون عملية الانتقال إلى حين حلول موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.ونوهت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر أمس مرسوما يقضي بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الأراضي الفلسطينية اعتبارا من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.وتحدثت الصحف عن تنظيم عدد من التونسيين وقفة تضامنية مع الرئيس قيس سعيد أمام منزله بالعاصمة التونسية، ورفعوا لافتات داعمة للرئيس في مواجهة حملة التشويه ومحاولة التسميم.ولفتت الانتباه إلى عشرة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي اقترحوا على الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون بديلا عن خطته الضخمة للإنقاذ الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار حتى يضمن حصوله على الدعم اللازم من الكونجرس على خطته.// انتهى //09:54ت م0013