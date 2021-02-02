نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستفقد معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أمس، أعمال مشروع المدينة الجامعية بمحافظة شرورة.وأطَّلع على مرافق المدينة الجامعية وتجهيزاتها من معامل وقاعات دراسية ونسب انجاز مشاريع البنية التحتية، والخدمات التي تحتويها، تمهيداً للانتقال لمبانيها، وفقاً للخطة الزمنية المحددة.ودعا الدكتور السبيعي إلى تظافر الجهود لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وتطوير مهاراتهم بالبرامج التدريبية المتقدمة، واستغلال الأنظمة الإلكترونية في التعليم عن بُعد، مؤكداً مسؤولية الجامعة في تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، لتنمية المجتمع وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //11:06ت م0035