عـدن 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن أمس، مع الممثل الجديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) سجاد محمد ساجد، سُبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء تطرق إلى أهمية التنسيق مع اللجنة الخاصة لتطوير آلية العمل الإغاثي للمنظمات العاملة في اليمن، وتأكيد دعم الأوتشا للجهود المبذولة من قِبل وزارة التخطيط لتقديم التسهيلات للمنظمات العاملة في اليمن.وشدد الوزير باذيب على ضرورة وأهمية التنسيق مع الوزارة، حيث إن مناقشة محفظة المشاريع الممولة من الجهات المانحة ومنها البنك الدولي تتم عبر وزارة التخطيط اليمنية ولا بد من توحيد التنسيق في هذا الجانب وتكون هناك خطة عمل مشتركة، وكذا موافاة الأوتشا وجميع المنظمات بتقاريرها للوزارة حتى تستطيع الوزارة القيام بمساعدة الجميع من أجل القيام بمهامهم بالشكل المطلوب.من جهته عبر ممثل مكتب الأوتشا في اليمن، عن تطلعه لمزيد من التعاون لتقديم المساعدات المختلفة.// انتهى //11:09ت م0038