صعـدة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفّذت قوات الجيش الوطني اليمني أمس هجومًا نوعيًا على مناطق تمركز عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة أبو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا.// انتهى //المصدر / مكتب صنعاء11:12ت م0039