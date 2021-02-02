الطائف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وركزت الفرق الميدانية على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، إلى جانب توفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، بمشاركة 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الحملات الميدانية، إضافة الى جولات مخصصة للإدارات الإشرافية.وطبقت الفرق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، حيث غطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة.وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حددت أمانة الطائف العديد من البرامج الجارية تنفيذها والمخصصة للمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات بشكل تام.// انتهى //11:24ت م0042